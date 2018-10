Мощный ураган подобрался к Мексике: стихию показали из космоса

Потенциально опасный ураган "Уилла" приближается к тихоокеанскому побережью Мексики, достиг максимальной пятой категории.

По информации Национального ураганного центра, он может привнести сильные ветры и ливень в западно-центральной юго-западной части Мексики, сообщает AP.

Режим чрезвычайного положения объявлен сразу в 14 муниципалитетах в штатах Наярит и Синалоа. В последнем из низменных районов были эвакуированы от 2000 до 8000 человек.

Hurricane Willa strengthens to Category 5; forecast to pound Mexico's west coast. https://t.co/zyBUfHXbYY pic.twitter.com/V0ROHiZw9m

Предполагалось, что ураган пройдет через или около островов Мариас - множество островов, расположенных на расстоянии около 60 миль (96 километров) от берега. Однако затем синоптики заявили, что "Уилла" затронет участок от курортного города Мазатлан до острова Сан-Блас.

Также в сети показали, как ураган выглядит из космоса.

Category 5 Hurricane Willa is threatening more than 7 million people in Mexico pic.twitter.com/dBHYyRw4kf