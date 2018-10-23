МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Мощный ураган подобрался к Мексике: стихию показали из космоса

1.2тЧитать материал на украинском

Потенциально опасный ураган "Уилла" приближается к тихоокеанскому побережью Мексики, достиг максимальной пятой категории.

По информации Национального ураганного центра, он может привнести сильные ветры и ливень в западно-центральной юго-западной части Мексики, сообщает AP.

Режим чрезвычайного положения объявлен сразу в 14 муниципалитетах в штатах Наярит и Синалоа. В последнем из низменных районов были эвакуированы от 2000 до 8000 человек.

Новости
Ураган разбушевался: в сеть попало видео страшного ЧП с пассажирским самолетом
Мощный ураган подобрался к Мексике: стихию показали из космоса

Предполагалось, что ураган пройдет через или около островов Мариас - множество островов, расположенных на расстоянии около 60 миль (96 километров) от берега. Однако затем синоптики заявили, что "Уилла" затронет участок от курортного города Мазатлан до острова Сан-Блас.

Также в сети показали, как ураган выглядит из космоса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мощный ураган ''Лесли'' добрался до Европы.

Место
Мексика
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги