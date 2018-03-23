Мощный удар в спину: ЕС отзывает своего посла из России

Лидеры стран Евросоюза поддержали Великобританию, которая обвиняет Россию в отравлении сбежавшего экс-шпиона Сергея Скрипаля.

В знак солидарности ЕС отзывает своего посла Маркуса Эдерера из Москвы, передает Reuters.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам прошедших в четверг, 22 марта, трехсторонних переговоров подтвердили, что считают Россию причастной к отравлению.

"ЕС согласен с оценкой правительства Соединенного Королевства, что весьма вероятно, что Российская Федерация несет ответственность за отравление Скрипаля, и что нет правдоподобного альтернативного объяснения", - говорится в совместном заявлении ЕС.

Мэй также сообщила о положительной идентификации ведущими мировыми учеными из лаборатории в Портон-Дауне химического вещества, "использовавшегося как часть группы нервно-паралитических веществ "Новичок".

Тем временем, стало известно, что состояние Скрипаля ухудшилось.

Как сообщал "Обозреватель", 12 марта премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что, вероятно, Россия стоит за отравлением Сергея Скрипаля.

Официальный представитель МИД РФ в ответ в хамской форме заявила о провокациях.

Но 14 марта Москва экстренно связалась с Лондоном по дипломатическим каналам и уведомила британские власти о том, что якобы не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ.

Позже стало известно, что Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела Скрипаля.

15 марта Москва заявила о зеркальном ответе на решение Лондона.

16 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химоружие для отравления Скрипаля, по всей вероятности, отдал лично Владимир Путин.