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Мощнее Хиросимы: появились новые фото и видео последствий катастрофы в Индонезии

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Количество погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси превысило 1300 человек.

"Растет число жертв землетрясения и вызванного им цунами в Сулавеси, Индонезия: число подтвержденных смертей возросло до 1 тыс. 347, согласно новым обновлениям индонезийского агентства по гражданской защите", - передает ANSA.

По сообщениям СМИ, число жертв может возрасти еще в несколько раз, поскольку спасатели не добрались до множества отдаленных горных населенных пунктов.

Сейчас под завалами продолжаются активные поиски выживших, при этом работы осложняются периодическими повторными подземными толчками. Десятки тысяч местных жителей потеряли жилье, остались без воды и пищи.

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Мощнее Хиросимы: появились новые фото и видео последствий катастрофы в Индонезии

Отметим, всего на острове Сулавеси живут более 16 миллионов людей разных народов и племен. Множество государств уже предложили помощь властям Индонезии, которая подвергается жесткой критике со стороны общественности за попытки занизить масштабы катастрофы.

Напомним, 28 сентября в центральной части острова произошло землетрясение магнитудой 7,5. Вскоре за ним последовало цунами, высота волн которого составила 1,5-2 м. При этом 1 октября Индонезию всколыхнуло новое мощное землетрясение магнитудой 5,1.

По данным сейсмологов, выброс энергии на Сулавеси оказался примерно в 200 раз больше, чем при взрыве в 1945 году атомной бомбы в японском городе Хиросима. Отмечается, что местами западная часть острова опустилась вниз к морю на полметра.

Мощнее Хиросимы: появились новые фото и видео последствий катастрофы в Индонезии
Мощнее Хиросимы: появились новые фото и видео последствий катастрофы в Индонезии
Мощнее Хиросимы: появились новые фото и видео последствий катастрофы в Индонезии
Мощнее Хиросимы: появились новые фото и видео последствий катастрофы в Индонезии
Мощнее Хиросимы: появились новые фото и видео последствий катастрофы в Индонезии
Мощнее Хиросимы: появились новые фото и видео последствий катастрофы в Индонезии

Как сообщал OBOZREVATEL, землетрясение магнитудой 5,3 произошло утром в среду, 26 сентября, в Тихом океане возле Курильских островов Сахалинской области России.

Место
Индонезия
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