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Андрей Клименко
Андрей Клименко
Главный редактор BlackSeaNewsВсе статьи автора

Морське сафарі від ФСБ

1.2т

Щодо кризи в Азовському морі (75) - затримання російськими прикордонниками суден в Азовському морі набувають характеру морського сафарі від ФСБ. Така собі знущальна забавка над українськими "терпілами". Будемо й далі тихо скаржитися до міжнародних судів і мовчати, як хоче МЗС? І спостерігати, як затримують судна все ближче до Бердянська вже не по одному, а одразу по два? А то "... нападе"?

Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та www.blackseanews.net повідомляє:

(1) 04.07.18 орієнтовно о 04:30 мч на відстані 5 морських миль (9 км) на південь від Бердянської коси, 45°16'57" N 37°16'56" E, береговою охороною ФСБ РФ затриманий єгипетський суховантаж MAR BIANCO (IMO: 8115576), судно йде з Гемлик (Туреччина) до Бердянська. Тривалість затримки: 04:30 – 07:30 = 3 год.

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(2) 04.07.18 орієнтовно о 07:30 мч на відстані 26 морських миль (46 км) на південь від Бердянської коси, 46°11'11" N 36°44'26" E, береговою охороною ФСБ РФ затриманий великий турецький балкер NAZMI C (IMO: 9577769), Deadweight: 34719 t, Length Overall x Breadth Extreme: 179.56m × 30m, судно йде з Маріуполя до Монфальконе (Італія). Такому судну лише щоб зупинитись потрібна година. 30 тис. тон вантажу...

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Автор
Андрей КлименкоАндрей Клименко
Место
Украина
Объекты
ФСБРоссия
Источник
Источник:Facebook Андрея Клименко
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