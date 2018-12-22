Морская "война" с Россией может дойти до Арктики: в Европе забили тревогу

Ситуация, подобная произошедшей в Керченском проливе, может повториться в Арктике из-за действий США по обеспечению свободы морской навигации и агрессивной ответной политики России, которая претендует на данные регионы.

Как пишет немецкое издание Telepolis, с 2013 года происходит расширение российского военного присутствия в Арктике - там появляются морские и военно-воздушные базы, кроме того, строятся новые ледоколы.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Альянс ответит на военное присутствие России в Арктике, увеличив свое присутствие в регионе. Вице-адмирал Эндрю Льюис, командующий воссозданным Вторым флотом ВМС США, также говорил о том, что Соединенные Штаты смогут действовать на спорных территориях.

Учения Северного флота в Арктике Минобороны РФ

Однако инцидент в Керченском проливе продемонстрировал, что Россия будет реагировать агрессивнее, если ей придется защищать свои интересы, поэтому в будущем подобное может произойти в Арктике и других морях, заключает автор статьи.

В начале декабря американский ракетный эсминец McCampbell прошел в "непосредственной близости" от базы Тихоокеанского флота России. Как заявил представитель ВМС США, эсминец прошел в окрестностях залива Петра Великого, чтобы "бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран".

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что американский эсминец не приближался к российским территориальным водам более чем на сто километров и при этом находился под контролем корабля Тихоокеанского флота.

Российская подводная лодка в Арктике mil.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина готовит новый проход по Керченскому проливу. В ответ на это в России разразились новыми угрозами, заявив, что "любое корыто будет уничтожено".