"Моральная капитуляция": ПАСЕ предупредили о последствиях возвращения России

Возвращение российской делегации в ПАСЕстанет моральной капитуляцией Совета Европы и умножением безнаказанного зла.

Об этом сказано в открытом обращении украинских правозащитных организаций к комитету ПАСЕ по вопросам процедуры, иммунитетов и институциональных дел, передает "Европейская правда".

Отметим, что сегодня, 3 июня, регламентный комитет ПАСЕ может принять решение по возвращению РФ к работе в ассамблее. Правозащитники предостерегли ПАСЕ от положительного решения в пользу России. Они указывают, что РФ даже не начала выполнять ни одну из высказанных ей рекомендаций в резолюциях ПАСЕ, фактически пренебрегая уставными требованиями организации-члена Совета Европы.

"Более того, ситуация только ухудшается и примеров грубых нарушений Россией международных стандартов прав человека на оккупированной ею территории Крыма и в зоне вооруженного конфликта на Донбассе становится все больше", – говорится в обращении.

Правозащитники указали на массовые нарушения России, из которых самые последние: самый массовый арест в истории оккупированного Крыма в конце марта и задержание двух крымскотатарских активисток Лутфие Зудиевой и Мумин Салиевой в конце мая.

"В свете этих фактов безусловное возвращение российской делегации в ПАСЕ выглядит моральной капитуляцией Совета Европы как межгосударственной организации, которая заботится об обеспечении прав человека ... Решение о возможном возвращении в ПАСЕ российской делегации при полном пренебрежении Россией требований этой организации является не поддержкой российского гражданского общества, а ударом по его ценностям и моральным принципам, фактически распространением и умножением безнаказанными зла", – подчеркнули правозащитники.

ПАСЕ Прямий

Обращение поддержали 12 украинских правозащитных организаций, среди которых "Центр гражданских свобод", "Объединение родственников политзаключенных Кремля", "Восточноукраинский центр общественных инициатив", "Крым SOS" и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил, что изменение регламента Совета Европы ради России приведет к подрыву доверия к организации и возможному кризису в ней.

Также 17 мая комитет министров Совета Европы поддержал позицию, что все страны-члены, в том числе Россия, должны голосовать на выборах нового генсека в июне. Украина голосовала против этого решения и считает его позорным и спорным.

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