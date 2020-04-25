Монах буддистского храма записал необычное послание человечеству и поразил мир

Буддистский монах Эйсин выпустил необычное послание, поддержав людей во время пандемии коронавируса COVID-19.

Монах из японского храма в префектуре Акита в песне в стиле регги указал, что все в жизни наладится, какие бы тяжелые испытания она не подкидывала, передает SoraNews24.

Для своего послания монах использовал песню Боба Марли Three Little Birds ("Три маленькие птички"). Для записи песни Эйсин применил традиционные буддистские музыкальные инструменты и барабаны из главного зала своего храма.

Монах Эйсин SoraNews24

Всего буддист записал шесть музыкальных партий, из которых нерелигиозным инструментом была только гитара – на ней он сыграл у себя дома. Остальные же видео были записаны у алтаря.

Далее приводим перевод части текста песни:

"Не волнуйся ни о чем,

Всё до мелочей будет в порядке.

Пой: "Не волнуйся ни о чем,

Ведь всё до мелочей будет в порядке!"

Проснувшись утром,

Улыбнулся восходящему солнцу,

Три маленькие птички перед домом

Поют сладкую песенку,

Чистый и правдивый звон,

Просят: "Слушай, что я скажу!"

Поют: "Не волнуйся ни о чем,

Всё до мелочей будет в порядке".

Пой: "Не волнуйся ни о чём,

Ведь всё до мелочей будет в порядке!"

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