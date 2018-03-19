Момент жуткой гибели акробата Cirque de Soleil попал на видео

В сети появилось видео гибели акробата Cirque de Soleil Янна Арно, который сорвался с высоты во время шоу во Флориде.

ЧП произошло прямо на глазах у зрителей во время исполнения сложного номера. Арно проработал в Cirque de Soleil 15 лет и считался одним из самых опытных акробатов.

Гимнаст Cirque du Soleil сорвался с высоты во время шоу и разбился насмерть. pic.twitter.com/BxQ9SnWZGZ — FineFun (@F1neFun) 19 березня 2018 р.

Как сообщал "Обозреватель", жуткое падение акробата из под купола цирка в России попало на видео.