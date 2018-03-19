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Момент жуткой гибели акробата Cirque de Soleil попал на видео

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В сети появилось видео гибели акробата Cirque de Soleil Янна Арно, который сорвался с высоты во время шоу во Флориде.

ЧП произошло прямо на глазах у зрителей во время исполнения сложного номера. Арно проработал в Cirque de Soleil 15 лет и считался одним из самых опытных акробатов.

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