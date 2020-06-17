Момент взрыва офиса для связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео

Взрыв промышленного комплекса 16 июня, где находился офис для связи Сеула и Пхеньяна в Северной Корее попал на видео.

Запись опубликовали в Telegram-канале "RT на русском". Отмечается, что помещения в здании были закрыты с середины января из-за угрозы распространения коронавируса (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На видео видно, как за несколько секунд от многоэтажного здания ничего не осталось, а над местом инцидента поднялся столб дыма.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Напомним, что взрыв произвели военные КНДР в приграничном городе Кэсон. Межкорейское отделение связи было открыто в сентябре 2018 года для содействия обмену и сотрудничеству на фоне примирения, которого добились переговорами на высшем уровне между лидерами.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Ранее OBOZREVATEL писал, что КНДР заявила о стягивании войск к границе с Южной Кореей и возобновлении там военных учений.