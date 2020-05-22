Момент падения самолета в Пакистане: страшное видео назвали фейком

Тимур Григоренко Мир 13:31, 22.05.2020 Обновлено: 13:50, 22.05.2020

Опубликованное видео падения самолета Airbus A-320 в Карачи (Пакистан) назвали фейком.

Запись с трагедией опубликовали в YouTube. Но пользователи Twitter указали, что видео катастрофы поддельное.

Также в соцсети было показано видео, якобы с места крушения пассажирского самолета в Карачию

Отметим, что по предварительным данным, на его борту авиалайнера находилось 90 человек. Количество жертв на земле неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая в Пакистане самолет Airbus A320, летевший из Лахора в Карачи, разбился рядом с аэропортом назначения. Воздушное судно упало на жилые районы.

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Мир

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