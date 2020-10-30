Момент начала землетрясения в Турции попал на видео

Борис Бондарь Мир 15:54, 30.10.2020 Обновлено: 15:57, 30.10.2020

Начало мощного землетрясения, которое произошло в турецкой провинции Измир, попало в объективы камер видеонаблюдения.

Видео выложило издание TRT Haber. На кадрах видно, как люди после первых толчков в панике выбегают из помещений.

Некоторые оглядываются по сторонам, пытаясь понять, что происходит.

В Измире разрушены минимум 20 зданий. По данным экстренных служб, погибло четыре человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в турецкой провинции Измир произошло разрушительное землетрясение магнитудой от 6,6 до 6,9. Как сообщают местные СМИ, очаг подземных толчков находился на глубине 16,54 км.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Готовится к отмене языковой закон, земельная реформа и Антикоррупционный суд, – глава НАПК

Главу КС вызвали на допрос в ГБР по подозрению в участии в преступной организации

Девочки до сих пор ждут папу: на Львовщине родные обвинили врачей в смерти молодого отца от COVID-19

Где смотреть бой Усик – Чисора: расписание трансляций

Зеленский потребовал уволить весь состав Конституционного суда: Тупицкий ответил