Момент мощного взрыва в Бейруте синхронизировали с разных ракурсов. Видео

Марина Лисничук Мир 13:10, 5.08.2020 Обновлено: 13:59, 5.08.2020

Моменты взрыва в порту ливанского Бейрута вечером 4 августа синхронизировали в одном видео.

Ролик длиной почти в шесть минут о трагедии, унесшей жизни около ста человек и разрушившей полгорода, опубликован на канале Empire в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На кадрах мощный взрыв и его разрушительная волна показаны с разных ракурсов города, их запечатлели камеры наблюдения и очевидцы ЧП.

При этом фотографы, работающие в зонах стихийных бедствий, показали новые снимки последствий взрыва: разрушенный порт и другие городские здания, уничтоженные их обломками автомобили, запыленные улицы и страдальческие лица жителей Бейрута.

Вертолет ливанской армии пролетает рядом с поврежденными силосами с пшеницей в порту Бейрута
Вертолет ливанской армии пролетает над разрушенным портом Бейрута
Охранник сидит у входа в разрушенное отделение банка в Бейруте
Оборванные линии электропередач лежат на крышах разрушенных автомобилей в Бейруте
Разрушенные взрывом грузовые автомобили и краны в порту Бейрута
Разрушенные грузовые суда стоят на воде в порту Бейрута
Обломки жилого дома закрывают автомобили на улице в Бейруте
Водитель в защитной маске управляет сильно поврежденным роскошным автомобилем Porsche в Бейруте
Обломки разрушенных зданий лежат на поврежденном автомобиле в Бейруте
Зерно рассыпалось из поврежденных силосов для пшеницы в порту Бейрута

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