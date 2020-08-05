Момент мощного взрыва в Бейруте синхронизировали с разных ракурсов. Видео
Момент взрыва в порту Бейрута с разных ракурсов.
Моменты взрыва в порту ливийского Бейрута вечером 4 августа синхронизировали в одном видео.
Ролик длиной почти в шесть минут о трагедии, унесшей жизни около ста человек и разрушившей полгорода, опубликован на канале Empire в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
На кадрах мощный взрыв и его разрушительная волна показаны с разных ракурсов города, их запечатлели камеры наблюдения и очевидцы ЧП.
При этом фотографы, работающие в зонах стихийных бедствий, показали новые снимки последствий взрыва: разрушенный порт и другие городские здания, уничтоженные их обломками автомобили, запыленные улицы и страдальческие лица жителей Бейрута.
Вертолет ливанской армии пролетает рядом с поврежденными силосами с пшеницей в порту Бейрута
Вертолет ливанской армии пролетает над разрушенным портом Бейрута
Охранник сидит у входа в разрушенное отделение банка в Бейруте
Оборванные линии электропередач лежат на крышах разрушенных автомобилей в Бейруте
Разрушенные взрывом грузовые автомобили и краны в порту Бейрута
Разрушенные грузовые суда стоят на воде в порту Бейрута
Обломки жилого дома закрывают автомобили на улице в Бейруте
Водитель в защитной маске управляет сильно поврежденным роскошным автомобилем Porsche в Бейруте
Обломки разрушенных зданий лежат на поврежденном автомобиле в Бейруте
Зерно рассыпалось из поврежденных силосов для пшеницы в порту Бейрута
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
мощные взрывы в столице Ливана Бейруте попали на свадебное видео. На нем видно, как невеста позирует, затем раздается взрыв, и оператор идет снимать последствия события.
Также в сети опубликовали свежие видео из ливанского Бейрута, где произошел мощный взрыв.
Взрыв в порту Бейрута по мощности сравнили со взрывом 1800 тонн тротила. Его последствия показали с высоты птичьего полета.