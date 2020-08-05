Момент мощного взрыва в Бейруте синхронизировали с разных ракурсов. Видео

Момент взрыва в порту Бейрута с разных ракурсов.

Моменты взрыва в порту ливийского Бейрута вечером 4 августа синхронизировали в одном видео.

Ролик длиной почти в шесть минут о трагедии, унесшей жизни около ста человек и разрушившей полгорода, опубликован на канале Empire в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На кадрах мощный взрыв и его разрушительная волна показаны с разных ракурсов города, их запечатлели камеры наблюдения и очевидцы ЧП.

При этом фотографы, работающие в зонах стихийных бедствий, показали новые снимки последствий взрыва: разрушенный порт и другие городские здания, уничтоженные их обломками автомобили, запыленные улицы и страдальческие лица жителей Бейрута.

Вертолет ливанской армии пролетает рядом с поврежденными силосами с пшеницей в порту Бейрута

Вертолет ливанской армии пролетает над разрушенным портом Бейрута

Охранник сидит у входа в разрушенное отделение банка в Бейруте

Оборванные линии электропередач лежат на крышах разрушенных автомобилей в Бейруте

Разрушенные взрывом грузовые автомобили и краны в порту Бейрута

Разрушенные грузовые суда стоят на воде в порту Бейрута

Обломки жилого дома закрывают автомобили на улице в Бейруте

Водитель в защитной маске управляет сильно поврежденным роскошным автомобилем Porsche в Бейруте

Обломки разрушенных зданий лежат на поврежденном автомобиле в Бейруте

Зерно рассыпалось из поврежденных силосов для пшеницы в порту Бейрута

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: