Момент катастрофы пассажирского самолета в Пакистане попал на видео

Момент катастрофы пассажирского самолета Airbus A320 в Пакистане попал на запись камеры наблюдения в городе Карачи.
Видео опубликовала в Twitter журналист местного телеканала Гарида Фаруки (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Место крушения самолета Airbus A320 в Карачи
На записи видно, как самолет стремительно снижается над жилым районом города.
Затем воздушное судно скрывается за домами, после чего в небо подымаются клубы дыма и огня от взрыва.
Another CCTV video of #PlaneCrash from another angle #Karachi #Airbus320 #PK8303 pic.twitter.com/nDmoQ6QhXD— Gharidah Farooqi (@GFarooqi) May 22, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 мая в Пакистане самолет Airbus A320, летевший из Лахора в Карачи, разбился рядом с аэропортом назначения. Воздушное судно упало на жилые районы.
В авиакатастрофе из 107 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, выжили только двое.
Основной причиной крушения авиалайнера эксперты называют техническую неисправность.
Пилоты Airbus A320 пытались осуществить посадку самолета на "брюхо".
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