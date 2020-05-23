Момент катастрофы пассажирского самолета в Пакистане попал на видео

Момент катастрофы пассажирского самолета Airbus A320 в Пакистане попал на запись камеры наблюдения в городе Карачи.

Видео опубликовала в Twitter журналист местного телеканала Гарида Фаруки (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Место крушения самолета Airbus A320 в Карачи

На записи видно, как самолет стремительно снижается над жилым районом города.

Затем воздушное судно скрывается за домами, после чего в небо подымаются клубы дыма и огня от взрыва.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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