Момент катастрофы пассажирского самолета в Пакистане попал на видео

Момент катастрофы пассажирского самолета Airbus A320 в Пакистане попал на запись камеры наблюдения в городе Карачи.

Видео опубликовала в Twitter журналист местного телеканала Гарида Фаруки (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На записи видно, как самолет стремительно снижается над жилым районом города.

Затем воздушное судно скрывается за домами, после чего в небо подымаются клубы дыма и огня от взрыва.

Another CCTV video of #PlaneCrash from another angle #Karachi #Airbus320 #PK8303 pic.twitter.com/nDmoQ6QhXD