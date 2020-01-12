"Момент истины": экс-разведчик спрогнозировал ответ России на протесты в Абхазии

Протесты в самопровозглашенной Абхазии против т.н. "президента республики", ставленника Кремля Рауля Хаджимбы, стали тревожным звонком для России.

Об этом рассказал в эфире ObozTV экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. По его словам, Россия готова задействовать армию, если ситуация в Абхазии выйдет из-под контроля.

"Я думаю, это новый элемент ситуации с замороженными конфликтами. Ни в Приднестровье, ни в Абхазии, ни в других местах такого не было. Были внутренние клановые противоречия, но так, чтобы массы поднялись против режима – это в первый раз", – подчеркнул Маломуж.

По его словам, протесты показали, что часть населения региона "против авторитарных режимов, против влияния из-за границы и однозначного контроля со стороны России".

Бывший разведчик отметил, что для России наступил "момент истины", в результате чего она может применить силу, "защищая русскоязычное население и граждан России".

"Там много граждан с российским паспортом, десятки тысяч. Они могут воспользоваться предлогом, что президент России имеет право применять войска, защищая русскоязычное население и российских граждан, которые там есть в наличии формально. Если будет явная революция, если Россия увидит, что оперативными, политическими, финансовыми средствами нельзя контролировать ситуацию, то будут задействованы военные", – подчеркнул Маломуж.

"Когда большинство народа заняло позицию отстаивания национальных интересов, объединилось, заняло активную позицию, ни одна спецслужба, даже большая страна ничего сделать не может. Тогда надо уничтожить весь народ. Если к этому идет, то Россия ничего не сможет сделать. Но если это локально – они разъединят, найдут противоречия, столкнут людей", – отметил он.

По мнению экс-главы СВР, сейчас момент истины – "консолидирован ли народ этих образований, или они разъединены и не смогут противостоять и внешним влияниям, и внутренним ставленникам РФ".

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированной РФ грузинской территории Абхазии 9 января начались массовые протесты с требованием новых выборов. Митингующие пытались штурмовать администрацию т.н. "главы" Абхазии Рауля Хаджимбы. "Парламент" Абхазии принял обращение к Хаджимбе с рекомендацией добровольно сложить полномочия. Тот ответил, что остается на своем посту.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 17:30 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!