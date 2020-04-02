Молодые в зоне риска: в ВОЗ озвучили возрастную статистику смертей от коронавируса

Более 95% тех, кто умер от коронавируса в Европе, были старше 60 лет, но молодым не стоит испытывать облегчение.

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Возраст – не единственный фактор риска, при котором заражение коронавирусом протекает в тяжелой форме, заявил глава европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает The Washington Post.

"Само представление о том, что COVID-19 влияет только на пожилых людей, фактически неверно", – сказал он на онлайн пресс-конференции в Копенгагене. "Молодые люди тоже уязвимы".

Эти слова подтверждаются и аналогичными заявлениями Генерального директора ВОЗ Тедроса Адханом Гебреюса.

Агентство здравоохранения ООН сообщает, что от 10% до 15% людей моложе 50 лет имеют заболевание средней или тяжелой степени.

Госпитализация delo.ua

"Серьезные случаи заболевания наблюдались у людей в возрасте от 20 лет, причем многие из них нуждались в интенсивной терапии, а некоторые, к сожалению, умерли", - сказал Клюге.

По его словам, последние статистические данные показали, что в Европе от коронавируса умерли 30 098 человек.

"Мы знаем, что более 95% этих смертей пришлось на возраст старше 60 лет", – сказал он, причем более половины погибших старше 80 лет.

По словам Клюге, более 80% умерших имели по крайней мере еще одно хроническое заболевание – сердечно-сосудистые заболевания, гипертония или диабет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, большинство из 20 жертв коронавируса в Украине – старше 50 лет. К тому же, у многих из них были тяжелые сопутствующие заболевания.

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