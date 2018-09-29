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ПолитикаЭкономика

Молится каждый день: всплыл инсайд о внезапной набожности Путина

2.2тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин в последнее время стал очень набожным, - каждый день он начинает с молитвы.

Молится российский президент более часа, рассказал во время чата на сайте "Главред" российский блогер Александр Сотник.

"У меня есть такой инсайд, что наш незабвенный Владимир Путин в последние годы стал очень набожным человеком. Практически каждый его рабочий день начинается с полуторачасовой молитвы", - рассказал Сотник.

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Кроме того, по его словам, у Путина ухудшились отношения с патриархом Кириллом.

"Размолвка Путина с патриархом Кириллом (Гундяевым) очень серьезна, в том числе в политическом плане. Потому любое поражение патриарха Кирилла – это безусловная радость для Владимира Путина", - сказал Сотник.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционер рассказал, как в РФ разрушится "путинский режим".

Персоны
Саша СотникВладимир Путин
Место
Россия
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Ємець Олександр
Ємець Олександр
Мабуть, перед Всевишнім хоче виглядати безгрішним.
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