Молится каждый день: всплыл инсайд о внезапной набожности Путина

Президент России Владимир Путин в последнее время стал очень набожным, - каждый день он начинает с молитвы.

Молится российский президент более часа, рассказал во время чата на сайте "Главред" российский блогер Александр Сотник.

"У меня есть такой инсайд, что наш незабвенный Владимир Путин в последние годы стал очень набожным человеком. Практически каждый его рабочий день начинается с полуторачасовой молитвы", - рассказал Сотник.

Кроме того, по его словам, у Путина ухудшились отношения с патриархом Кириллом.

"Размолвка Путина с патриархом Кириллом (Гундяевым) очень серьезна, в том числе в политическом плане. Потому любое поражение патриарха Кирилла – это безусловная радость для Владимира Путина", - сказал Сотник.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционер рассказал, как в РФ разрушится "путинский режим".