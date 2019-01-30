''Молитесь!'' Соловьев пригрозил Украине вторжением

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев нагло заявил, что революция в Венесуэле развязывает руки России в Украине, и страна-агрессор якобы может пойти даже на масштабное вооруженное вторжение.

Свою угрожающую речь рупор путинского режима приукрасил пафосными оборотами о грозном русском медведе, который наводит страх на весь мир. Он озвучил ее в эфире собственной программы на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Соловьев Скриншот видео

"Венесуэльский сценарий нам развязывает руки в Украине. Вы молитесь, чтобы американцы войска не ввели в Венесуэлу. Я вам так скажу: многие, кто вот так ручкой на Россию делали, потом, когда зубы не досчитывались и не понимали, что происходит, говорили: "Так мы же шутили", — свысока высказался Соловьев.

Скандальный пропагандист добавил, что одинаковая участь постигала как международных террористов, которые считали, что можно "поставили Россию на колени", так и Адольфа Гитлера, который считал, что покорил ее.

Владимир Соловьев "Комсомольская правда"

"И в промежуточке — куча разных придурочков. Кончается всегда одинаково. Самая большая ошибка: вот не надо недооценивать медведя. Мы нападаем без предупредительной мимики, мы долго ждем, но когда нападем, мало никому не кажется!" — язвительно подытожил Соловьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский пропагандист Игорь Коротченко также пригрозил Западу и Украине за оказывание сопротивления России. Он заявил, что "русский медведь" будет отрывать головы всем "собакам", которые полезут к нему в берлогу.

Напомним, Соловьев разразился наглыми угрозами в адрес Украины, заявив что ее разгром якобы еще больше возвеличит президента России Владимира Путина. Он грубо высказался, отметив, что "как только Украина дернется, то получит по морде по полной".

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