"Молитесь Господу!" Мадуро придумал, как вернуть электричество в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал соотечественников, исповедующих различные религии, помочь своими молитвами восстановить электроснабжение в стране.

Соответствующее заявление он сделал во вторник во время обращения к нации, трансляция которого велась в приложении Periscope, пишет ТАСС.

"Прошу молиться за Венесуэлу, - сказал глава государства. - Просишь Господа, и электричество возвращается".

Мадуро также попросил венесуэльцев экономить электроэнергию, пока в стране продолжаются восстановительные работы после крупной аварии.

Молитва в Венесуэле

Молитва в Венесуэле

Молитва в Венесуэле

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 марта парламент Венесуэлы по запросу лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявил в стране режим чрезвычайного положения в связи с масштабными отключениями электроэнергии, которые длятся с 7 марта.

Гуайдо внес запрос о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 30 дней. В то же время президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что отключение электричества является якобы результатом хакерских атак из США.

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