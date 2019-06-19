"Молился и просил Бога": появились детали ЧП с Меркель перед Зеленским

Канцлеру Германии Ангеле Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским стало плохо, но после она удачно провела переговоры.

Как сообщил в Twitter посол Украины в Берлине Андрей Мельник, он сильно переживал за здоровье немецкого лидера.

"Сначала я не поверил своим глазам, думал, это только ветер. Потом молился и просил Бога, чтобы госпоже канцлер как можно быстрее стало лучше. Благодаря Всевышнему, уже через короткое время она была в форме и как всегда суверенно провела переговоры с президентом Зеленским", – отметил дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июня канцлеру Германии Ангеле Меркель, вероятно, стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

На видео показано, как канцлер сложила руки перед собой, когда начал играть немецкий гимн, и не могла удержать свое тело – ее начало трясти. Она попыталась унять дрожь, активно меняя положение рук.

Позже Меркель объяснила свое болезненное состояние перед встречей с Зеленским обезвоживанием.

Медики отметили, что тремор, который начался у Меркель, может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

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