Молдова выбрала нового президента, победила женщина: что о ней известно

Майя Санду победила на выборах президента Молдовы, которые прошли в воскресенье, 15 ноября.

По данным молдавского ЦИК, бывший премьер-министр страны набрала 57% (по итогам подсчета 99,07% голосов). Ее оппонент, действующий глава Молдовы Игорь Додон набрал 43% голосов.

Майя Санду родилась 24 мая 1972 года в Молдове. В 1989–94 годах училась в Академии экономического образования Молдавии. С 1995 по 1998 год изучала международные отношения в Академии государственного управления при Президенте Молдовы. В 2010 году окончила Гарвардский институт государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди (США). В 2010 – 2012 годах она была советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне.

В 2012-15 годах занимала пост министра образования. С 8 июня по 12 ноября 2019 года была премьер-министром страны. Также была кандидатом пост президента Молдавии на выборах 2016 года.

СМИ сообщали, что у Санду прозападная ориентация, она – сторонница идеи объединения Молдовы с Румынией, видит страну частью семьи Евросоюза и позиционирует себя активным борцом с коррупцией.

Например, Санду открыто поддерживали западные политики. Экс-председатель Евросовета и нынешний глава Европейской народной партии Дональд Туск опубликовал видеообращение, в котором заявил, что именно "Майя Санду приведет Молдову к успеху".

Отметим, что в июле 2019 года Санду посетила Украину с рабочим визитом, в рамках которого состоялась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. О том, что она говорила об Украине, читайте по ссылке.

В 2020 году ее кандидатуру на выборы президента выдвинула партия "Действие и солидарность". В первом туре набрала 36,16% голосов избирателей и вышла во второй тур с Игорем Додоном (32,61%).

Известно, что Майя Санду не замужем. Владеет английским, румынским, русским и испанским языками.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как проходил второй тур выборов президента в Молдове.