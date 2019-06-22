Молдова попросила Украину о помощи: премьер сделала важное заявление

Премьер Молдовы Майя Санду сделала заявление, что ее стране понадобится опыт Украины в вопросе антикоррупционной реформы.

Также Санду попросила помощи Киева в борьбе с контрабандой в Приднестровье. Об этом сообщает "Громадське".

"Мы только начинаем процесс очистки государственных институтов от контроля прежнего режима, и стараемся убедиться в независимости этих институтов. Я верю, что сейчас в Молдове и Украине для этого есть окно возможностей. Мы должны начинать с ключевых институтов. В нашем случае – это прокуратура, отрасль юстиции, суды", – отметила премьер.

Майя Санду sputnik.md

Также Майя Санду хочет уже в ближайшее время создать консультативный орган – бюро советников премьер-министра.

"Мы бы хотели пригласить людей из Украины, из Румынии, чтобы перенять опыт этих стран ... опыт коллег из Киева, где уже есть опыт создания специального антикоррупционного суда, агентств, которые борются с большой коррупцией", – сказала глава правительства.

"Мы бы хотели иметь очень хорошие отношения с Украиной. Есть те же вызовы, с которыми сталкиваются наши страны, и я верю, что мы должны находить совместные решения. Есть вещи, которых мы можем научиться у Киева, а Киев – у нас. Приднестровье – это большой вопрос в нашей повестке дня.

Мы знаем, что режим в Тирасполе выжил за счет коррупционных схем и контрабанды. Мы надеемся, что власть в Киеве поможет нам преодолеть эти схемы. В прошлом в них участвовали и из Кишинева, и из Украины. Есть много других сфер сотрудничества, которое мы хотим начать как можно быстрее", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина предложила Молдове избавиться от российской зависимости. "Укртрансгаз" прислал властям страны официальное предложение использовать мощности украинской газотранспортной системы для того, чтобы отказаться от прямых поставок российского газа.

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