В Молдове сняли с должности пророссийского президента Додона

Президент Молдовы Игорь Додон был временно отстранен от должности из-за повторного отказа подписать указ о назначении новых министров и вице-премьеров в правительстве под руководством Павла Филиппа.

Такой вердикт вынес Конституционный суд страны, сообщает "Укринформ".

Согласно решению инстанции, полномочия по назначению новых министров и вице-премьеров будет временно исполнять председатель парламента Андриан Канду.

"Конституционный суд в качестве гаранта Конституции предоставил сегодня решение для институционной блокады, которую устроил президент Игорь Додон своим решением игнорировать положения Основного закона. В качестве временно исполняющего обязанности президента, я подпишу указы о назначении новых министров и проведу церемонию их приведения к присяге", - цитирует "Интерфакс" заявление Канду.

Отмечается, что с иском о временном отстранении Додона в суд обратились ряд депутатов парламента.

Несколько дней назад в правительстве Молдовы были выработаны существенные кадровые перестановки, однако президент заявил, что откажется подписать соответствующий указ.

Это второй случай временного отстранения президента от должности. Ранее из-за его отказа подписать указ о назначении министра обороны президентские полномочия были временно переданы спикеру парламента Андриану Канду, который и подписал указ о назначении Еуджена Стурзу министром обороны страны.

Как сообщал "Обозреватель", в октябре 2017 года Конституционный суд Молдовы вынес решение, которое позволяет парламенту инициировать процедуру объявления импичмента Додону из-за его отказа назначить на должность министра обороны предложенную правительством кандидатуру.