Молдова объявила о второй волне коронавируса: что происходит в стране

Мир 15:23, 19.06.2020 Обновлено: 15:54, 19.06.2020

В Молдове после отмены карантинных ограничений началась вторая волна пандемии коронавируса (COVID-19).

Как сообщил президент Молдовы Игорь Додон, отвечая на вопросы граждан в YouTube, количество зараженных в стране растет все больше с каждым днем (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Везде сняли запреты, и наступила вторая волна. Но мы не можем возвращать тотальные запреты и свернуть экономическую деятельность", – отметил он.

По словам Додона, выход из карантина оживил молдавскую экономику, а уровень экспорта в ЕС начал выходить на показатели прошлого года.

На этом фоне он призвал соотечественников тщательно соблюдать меры безопасности для избежания заражения.

"Мы вывели на улицы полицию и военных, будем требовать соблюдения этих мер", – добавил президент.

В мае власти Молдовы отменили режим чрезвычайного положения и сняли почти все ограничения на экономическую деятельность, возобновив работу рынков, торговых центров, кафе, гостиниц и спортивных залов, а также авиасообщение с рядом стран. После этого ежедневный прирост заражений удвоился.

С начала пандемии в Молдове зафиксировано 13 106 случаев коронавируса, из них 449 – летальных.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько городов в европейских странах, которые ранее смягчили ограничения из-за коронавируса, ввели локальный карантин.

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