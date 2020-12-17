Молдова дала русскому статус 'языка межнационального общения'

Парламент Молдовы принял закон о функционировании языков на территории республики и признал русский "языком межнационального общения".

Закон был принят единогласно депутатами парламентского большинства в среду, 16 декабря, передает "Интерфакс".

Таким образом, языком устного и письменного общения с органами государственной власти, предприятиями и организациями в Молдове теперь является государственный язык и/или русский язык как язык межнационального общения по выбору гражданина.

Теперь на русский язык обязаны переводить все названия производимых в стране товаров и услуг, продаваемых лекарств, а также таблички государственных и общественных учреждений.

При этом, если по требованию граждан чиновник отказывается отвечать на русском языке, закон предлагает ввести для него "личную ответственность".

В то же время, закон обязывает руководителей государственных учреждений владеть государственным языком.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Одесский окружной административный суд отменил решение Одесского областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.