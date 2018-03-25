Молчать: военным России написали правила по соцсетям

Руководство российской армии разработало для военных так называемые правила пользования социальными сетями.

Инструкцию показал в сети в своем ЖЖ бывший военнослужащий РФ Денис Мокрушин.

"Памятка для военнослужащих по пользованию социальными сетями. Вот такие информационные памятки нынче размещают на досках информации в казармах", - написал он.

В частности, рекомендуется поменьше использовать соцсети, не публиковать информацию о своем местонахождении, о роде службы и т.д.

Как сообщал "Обозреватель", накануне начальник Генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов рассказал о средствах ведения войны в "среднесрочной перспективе".