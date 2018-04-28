"Мой друг Путин": Юнкер призвал говорить с Кремлем на равных

Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Евросоюз восстановить контакты с Россией и прислушиваться к ее позиции.

Он отметил, что Европа теряет позиции на мировой арене и поэтому должна "слушать остальную часть мира", в частности Россию, сообщает Рolitico.eu.

"Мы, европейцы, иногда думаем, что мы - босс мира... Мы забываем, что мы маленькая и слабая часть Вселенной. Мы теряем экономическую мощь... Мы тоже проигрываем и демографически... Мы действительно должны слушать остальной мир", - уверен он.

По словам президента ЕК, Европе и России необходимо восстановить контакт и отказаться от "риторики холодной войны".

"Если есть что-то, чего нет у России, то это все. Мы должны учиться говорить с русскими на равных, на уровне глаз... Мы должны восстановить контакты с Россией... Россия - крупный игрок... Нет безопасности для Европы без России", - отметил он.

"Мой друг Владимир Путин - потому что мы были друзьями годами, хотя в наши дни вы не можете сказать, что Путин - ваш друг, - в то время очень неприятно отреагировал на слова президента Обамы, когда он сказал (в 2014 году в Гааге) что Россия - только региональная держава", - сказал Юнкер.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Юнкер подвергся жесткой критике из-за поздравления с победой на выборах президента России Владимира Путина.