"Могут только убивать?" Путин похвастался военными успехами: сеть не оценила "прорыв"

Президент России Владимир Путин похвастался ростом экспорта оружия и укреплением на рынке.

Такое заявление он сделал на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, передает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter.

Путин похвастался военными успехами

"В этом году отгружено продукции на $13 млрд. Это более чем на два с лишним млрд больше, чем в прошлом. Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции", – сказал Путин.

Пользователи сети раскритиковали российское правительство, припомнив долги по зарплатам, пенсиям и прочее.

"Путин сегодня: в 2019-м оружия экспортировано на 13 млрд долларов, это на 2 млрд больше, чем в 2018. Путин год назад: в 2018 году Россия экспортировала оружия на 16 млрд долларов. Вот из такого путинского вранья состоит 100% сказок про наши успехи и прорывы", – написал Проф. Преображенский.

"А на России и ничего другого не могут, кроме, как убивать и преуспевать в этом", "Поляки мебели больше экспортируют", "Сказочное существо врет. Нет таких цифр", "Отгружено в кредит, который никто не вернет", "Это же "в долг", который мы потом простим, может просто на улицах деньги раздавать, зачем такие сложности с оружием", "Все в долг, а потом простят! Российские пенсионеры за все заплатят", "Ура отгрузили оружие за выданные кредиты, а кредиты спишем, как всегда", – отреагировали пользователи.

Путин об экспорте вооружения: В этом году отгружено продукции на $13 млрд. Это более чем на два с лишним млрд больше, чем в прошлом. Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции pic.twitter.com/3mOzJwO1Ck — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 16, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в России атомная подлодка стратегического назначения проекта 955А "Борей-А" "Князь Владимир" впервые провела стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Булава".

Позже стало известно, что РФ впервые испытала гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" в Арктике.

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