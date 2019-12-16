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17 декабря • обновлено в 02:11
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"Могут только убивать?" Путин похвастался военными успехами: сеть не оценила "прорыв"

1.3т
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Президент России Владимир Путин похвастался ростом экспорта оружия и укреплением на рынке.

Такое заявление он сделал на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, передает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter.

Путин похвастался военными успехами

Путин похвастался военными успехами

"В этом году отгружено продукции на $13 млрд. Это более чем на два с лишним млрд больше, чем в прошлом. Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции", – сказал Путин.

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Пользователи сети раскритиковали российское правительство, припомнив долги по зарплатам, пенсиям и прочее.

"Путин сегодня: в 2019-м оружия экспортировано на 13 млрд долларов, это на 2 млрд больше, чем в 2018. Путин год назад: в 2018 году Россия экспортировала оружия на 16 млрд долларов. Вот из такого путинского вранья состоит 100% сказок про наши успехи и прорывы", – написал Проф. Преображенский.

"Могут только убивать?" Путин похвастался военными успехами: сеть не оценила "прорыв"

"А на России и ничего другого не могут, кроме, как убивать и преуспевать в этом", "Поляки мебели больше экспортируют", "Сказочное существо врет. Нет таких цифр", "Отгружено в кредит, который никто не вернет", "Это же "в долг", который мы потом простим, может просто на улицах деньги раздавать, зачем такие сложности с оружием", "Все в долг, а потом простят! Российские пенсионеры за все заплатят", "Ура отгрузили оружие за выданные кредиты, а кредиты спишем, как всегда", – отреагировали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в России атомная подлодка стратегического назначения проекта 955А "Борей-А" "Князь Владимир" впервые провела стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Булава".

Позже стало известно, что РФ впервые испытала гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" в Арктике.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
оружие
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Santi Amonito
Santi Amonito
Есть чем "хвалиться" хромому инсультному ху*лу. Ну на лугандон "ихтамнетам" - это понятно, в Африку, где вагнеровским п@длам отрезают бошки - тоже. В Сирию у6людку асаду, где израильтяне в хлам трощат "новейшие" комплексы к@цапов - зачет. Остался турчонок ердоган - ну, этот еще не понял, что за го*но он приобрел за помидоры, - хоть бы у ЦАХАЛа поинтересовался. Зато на дно "экспорт" "лошариков" с начинкой идет на ура. А взамен про "импорт" - "200"-й, зря не по хвастал, - "рынок" расеи этой шарабарой обеспечен стабильно.
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Вислоухие, похвастайтесь своими достижениями: сколько стран закупило макеты "Блискавки" ? Нашли ли по стране нужное количество мусорных баков что бы состряпать еще один танк? Слышал, глазок для него уже прислали заробитчане, вкалывающие у ахрессора на установке дверей.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Сеть что-то не оценила... Госдеповский клоун Пр.Преображенский, который в сутки пишет по 300 твитов коллективом из 20 сотрудников ЦРУ, и делает это в конца 2013 года, не оценила слова Путина. Тyпое передёргивание для украинцев же. Путин сказал, что на сегодня экспорт 13 млрд, что на 2 больше чем в прошлом. А в прошлом было 16. Но не на 17 декабря. А к лету, спустя полгода после конца года, когда прошли все отложенные платежи. А на середину декабря 2018 года была цифра 11. Но когда все бабки подбили, то вышло 16. Хотя кому я это всё...
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