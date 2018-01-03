Могут стоить миллионы: в Италии из древнего дворца украли уникальные драгоценности

В Италии из венецианского дворца Палаццо Дукале украли уникальные драгоценные камни, настоящая стоимость которых может составлять миллионы евро.

Об этом сообщает repubblica.it.

3 января в Венеции проходил последний день выставки "Сокровища Моголов и Махараджи", которая началась в Венеции еще в сентябре.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что среди посетителей выставки оказалось двое воров, которые в среду утром стащили драгоценности, а именно - несколько сережек и брошь.

Декларируемая стоимость уникальных камней составляет 30 тысяч евро, однако источники из штаба полиции уверяют, что настоящая стоимость "может составлять несколько миллионов евро". В связи с этим изображения драгоценностей были отправлены в Лондон для идентификации и точной оценки стоимости.

Прокуратурой Венеции уже открыто уголовное дело. Также, как объяснил комиссар венецианской полиции Вито Гальярди, полиция призвала сотрудничать в расследовании экспертов из Рима.

Отмечается, что экспонируемые объекты были представлены в Италии впервые. "Сокровища Моголов и Махараджи" - это престижная и известная выставка, посвященная индийским драгоценным камням и драгоценностям с шестнадцатого по двадцатый век: более 270 предметов, рассказывающих о пятидесятилетней истории ювелирного искусства, по происхождению или вдохновению связанного с индийским субконтинентом.

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