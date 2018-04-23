Могут повторить судьбу Украины: Армению предупредили о военной угрозе РФ

Отставка премьер-министр Армении Сержа Саргсяна может обернуться для Еревана военной агрессией со стороны Москвы, если его преемник не продолжит пророссийский курс.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт по международным вопросам Александр Мусиенко.

"Понятно, что там есть мощный внешний фактор. Не секрет, что Армения в последние годы проводила пророссийскую политику фактически во всех сферах. В Армении есть две российские военные базы. Если будет человек, который не будет проводить пророссийский курс, не будет идти на сближение с Россией, хотя куда далее, тогда могут возникнуть проблемы", - отметил он.

По словам эксперта, Кремль просто так не выпустит Ереван из своей орбиты влияния.

"Россия на это не пойдет. Для них это угроза. Сначала Украина отказалась (от пророссийского курса. - Ред.) и это закончилось аннексией Крыма и войной против нас. Тоже самое может произойти и с Арменией", - подчеркнул Мусиенко.

При этом он добавил, что Кавказ всегда играл важную роль в политических планах Москвы.

"Россия всегда воспринимала Кавказ как приоритет развития для себя. То есть движение на юг и юго-восток был определяющим в их геополитической доктрине. Грузия, Осетия, Приднестровье, Украина, Крым, Сирия – это все движение на юг", - резюмировал эксперт.

Как писал "Обозреватель", митинги, демонстрации и шествия в Ереване начиная с 13 апреля, проводило движение "Мой шаг" во главе с главой парламентской фракции блока "Елк" ("Выход") Николом Пашиняном.

В воскресенье, 22 апреля Саргсян пришел на встрече с Пашиняном, однако диалог сорвался после того, как оппозиционер заявил, что они собрались здесь только для обсуждения ухода Саргсяна.

После этого премьер резко встал и ушел.

Спустя полтора часа после этого инцидента, Пашинян был подвергнут приводу, а вскоре — задержан. Протестные настроения, однако, не стихли, а наоборот, еще больше усилились.

В понедельник днем Пашинян был выпущен на свободу, а спустя 2 часа Саргсян объявил о своем уходе с поста премьера.