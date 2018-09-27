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ПолитикаЭкономика

''Могло быть хуже'': Израиль упрекнул Россию из-за гибели Ил-20

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Катастрофа российского самолета Ил-20 над Средиземным морем 17 сентября могла привести к более серьезным последствиям.

Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после переговоров с главой США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

"Крушение российского самолета могло иметь куда более серьезные последствия", - сказал он. Премьер также заявил, что Израиль намерен продолжать действовать против военного закрепления Ирана в Сирии, сохраняя при этом контакты с РФ.

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"Мы заинтересованы в продолжении действий против военного закрепления Ирана в Сирии и передачи смертоносных вооружений Ливану, это имеет первостепенное значение для нашей безопасности, - отметил Нетаньяху.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Израиль заявил, что ответственность за гибель российского Ил-20 лежит на Сирии и Иране.

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Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Беньямин Нетаньяху
Место
Израиль
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Кулагин Егор
Кулагин Егор
Все равно иранские прокси ни куда не уйдут. План Израиля на унистожение Сирийского государства не сработал
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Кто будет копать? Шумеры?Саймон,
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Саймон
Саймон
Кулагин Егор, не уйдут,так на месте закопают.вместе с лаптями.
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