''Могло быть хуже'': Израиль упрекнул Россию из-за гибели Ил-20

Катастрофа российского самолета Ил-20 над Средиземным морем 17 сентября могла привести к более серьезным последствиям.

Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после переговоров с главой США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

"Крушение российского самолета могло иметь куда более серьезные последствия", - сказал он. Премьер также заявил, что Израиль намерен продолжать действовать против военного закрепления Ирана в Сирии, сохраняя при этом контакты с РФ.

"Мы заинтересованы в продолжении действий против военного закрепления Ирана в Сирии и передачи смертоносных вооружений Ливану, это имеет первостепенное значение для нашей безопасности, - отметил Нетаньяху.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Израиль заявил, что ответственность за гибель российского Ил-20 лежит на Сирии и Иране.