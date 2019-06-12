"Могли сгореть живьем!" Украинец героически спас пострадавших в жуткой аварии в Польше

Украинский водитель в Польше спас трех человек из огненной ловушки, в которой они оказались в результате ДТП.

Как передает polsatnews.pl, авария произошла 9 июня возле города Щецин на автомагистрали A6. Андрей (фамилия водителя неизвестна - ред.) ехал прямо за грузовиком, который врезался в автомобили, находившиеся в пробке. После столкновения началось возгорание. Украинец остановился и принялся тушить авто и спасать пострадавших.

Украинец спас людей в Польше polsatnews.pl

Украинец спас людей в Польше tvn24.pl

Сообщается также, что одна из спасенных назвала поступок украинца подарком от бога, а польские СМИ назвали мужчину настоящим героем. "Андрей вытащил меня через окно, я не могла выйти", – рассказала еще одна из пострадавших.

"Гордимся! Украинский водитель грузовика спас пассажиров, которые могли сгореть заживо в своих автомобилях во время масштабной аварии, произошедшей в Польше вблизи города Щецин", - отреагировали на странице Публичной дипломатии Украины от МИД в Facebook.

Всего участниками аварии стали семь автомобилей. Пострадали 16 человек, шестеро из которых погибли. Еще четверых доставили в больницу, остальным оказали помощь на месте.

ДТП в Польше twitter.com/BartekPiekarski

ДТП в Польше twitter.com/BartekPiekarski

ДТП в Польше twitter.com/BartekPiekarski

ДТП в Польше twitter.com/BartekPiekarski

Украинец спас людей в Польше tvn24.pl

Украинец спас людей в Польше polsatnews.pl

Film nakrecony zaraz po tragedii pod Szczcinem na A6! Duży pożar i aż 6 ofiar śmiertelnych, 1 Kobieta poważnie ranna, 4 osoby odwiezione LPR do szpitali... 12 osób w tym dzieci zaopatrzone medycznie na miejscu... 🥺🥺🥺#wypadek #wypadekA6 #karambolA6 pic.twitter.com/0CWfXv2cDJ — Bartek Piekarski (@BartekPiekarski) 9 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские студентки, которые учатся в польских вузах, попали в страшное ДТП под Варшавой и попали в больницу с тяжелыми травмами.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!