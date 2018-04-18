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"Могли лишь они": Британия разозлила Россию заявлением об отравлении Скрипаля

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Постпред Великобритании при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Питер Уилсон заявил, что технические возможности, опыт и мотивация отравить шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочь были только у России.

Кроме того, он подчеркнул, что у Российской Федерации есть доказанный опыт осуществления убийств по заказу государства. Категоричная позиция Уилсона изложена на странице британского представительства ОЗХО в Twitter.

Он отметил, что считает весьма вероятным рассмотрение российскими спецслужбами по крайней мере некоторых из своих дезертиров в качестве законных мишеней для убийства.

"Россия вела бесстыдную кампанию дезинформации и посягнула на репутацию и опыт ОЗХО", — закончил он свой вывод о роли РФ в деле Скрипаля.

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Примечательно, что на данные заявление уже появилась реакция Министерства иностранных дел России. Так, ее обнародовала официальный представитель ведомства Мария Захарова, процитировав Уилсона на своей странице в Facebook.

"19 апреля на брифинге расскажу о "мотивах и возможностях" Великобритании. Не пропустите", — угрожающе отметила она.

Как сообщал "Обозреватель", журналист Дэвид Бонд написал в Financial Times, что выздоровление Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", существенно повлияет на расследование.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на Обозревателе.

Тема
Отравление Скрипаля
Персоны
Сергей СкрипальМария Захарова
Место
Великобритания
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