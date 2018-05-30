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"Могла быть бойня": украинские студенты попали в серьезное ДТП в Польше

1.8тЧитать новость на украинском

В Варшаве в ДТП попали в десять украинских студентов, которые находились в одном легковом автомобиле.

Как сообщил портал TVN Fakts, авария произошла около 3 часов ночи. Украинцы возвращались под утро с вечеринки на реке Висла.

Пьяный водитель не справился с управлением и снес электроопору, перекрыв движение автомобилей и трамваев.

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Кадр из видео

Кадр из видео

Кадр из видео

Отмечается, что спасатели "хватались за головы", когда подсчитали количество пассажиров авто. Двое человек находились на сиденье рядом с водителем, пятеро – на заднем, еще двое ехали в багажнике.

"Для того, чтобы достать людей, которые были в багажнике пожарные использовали специальные гидравлические инструменты… Это могла быть бойня", – сказал представитель Государственной противопожарной службы Михал Конопка, который подчеркнул, что украинцам "очень повезло".

Пострадавшие – студенты высших учебных заведений Варшавы в возрасте до 20 лет. Никто из них не получил серьезных увечий, несмотря на сильный удар, из-за того, что сидели очень близко друг к другу.

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В свою очередь, водитель заявил полиции, что не управлял автомобилем и отказывался проходить тест на содержание в организме алкоголя. Ему грозит срок до 10 лет и лишение водительских прав.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы попали в жуткое ДТП в Венгрии.

Место
ПольшаВаршава
Объект
ДТП
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