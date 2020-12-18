Moderna уничтожит 400 тысяч доз вакцины против коронавируса – Bloomberg

Американской компании Moderna пришлось отказаться от почти изготовленных 400 000 доз вакцины против коронавируса. Причиной стала проблема с фильтрацией, которая поставила под угрозу продукт на заключительных этапах его производства.

Инъекции препарата из широкой партии объемом 1,4 миллиона доз, которые еще не были перемещены в ампулы, придется попросту уничтожить. О производственном сбое сообщил главный научный советник Операции Warp Speed Монсеф Слауи в интервью Bloomberg.

"Это своего рода капля в море для общей цели Moderna – произвести от 500 миллионов до 1 миллиарда доз в 2021 году", – убежден иммунолог и бывший руководитель фармацевтической отрасли США.

По его словам, проблема фильтрации – лишь один из многих примеров того, как компании должны контролировать свои производственные линии и преодолевать препятствия в режиме реального времени.

Слауи считает, что таких проблем следует ожидать при реализации сложного производственного процесса, подобного тому, который необходим для вакцины Moderna с информационной РНК. Однако эксперт убежден, что этот уровень сложности не повлияет на общий объем или темпы производства доз.

"Производители лекарств обычно накапливают новый продукт перед тем, как выпустить его на рынок. Но в данном случае это было бы неэтично. В результате производители вакцин против COVID-19 находятся "под микроскопом", буквально наблюдая за ежедневной производительностью очень сложного процесса. По моему мнению, проблем нет", – добавил Слауи.

Со своей стороны представитель Moderna из Кембриджа, штат Массачусетс, Рэй Джордан не захотел комментировать вопрос фильтрации или отказ от поставок вакцины. Он заверил, что компания по-прежнему находится на пути к достижению своих планов по производству препарата. В этом месяце она намерена выпустить 20 миллионов доз, а также еще от 85 до 100 млн доз – в первом квартале 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследование показало, что вакцина от Moderna может обеспечить иммунитет к коронавирусу на три месяца.