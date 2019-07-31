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"Мочить в сортирах!" РосСМИ "взорвал" призыв убивать наемников на Донбассе

4.4т Читать материал на украинском

Российские пропагандистские СМИ "взорвало" заявление бывшего первого заместителя генпрокурора Украины Николая Голомши о том, что конфликт на Донбассе нужно решать "милитаристским путем".

На сайтах этих изданий данное высказывание было обрисовано, как прямой призыв "убивать русских". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Наша внешняя политика требует большей жесткости, внутренняя политика требует большей жесткости… Нельзя в стране, где более 15 тысяч жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией. Есть милитаристский путь… Убивать всех, кто взял в руки оружие. Если кто-то, колаборанты, то пожалуйста, "чемодан, вокзал, Россия", – прозвучало из его уст в эфире телеканала "112 Украина".

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Николай Голомша

Николай Голомша

Скриншот с видео

Российские журналисты тут же подхватили цитату и растиражировали ее в своих топах.

РосСМИ "взорвал" призыв убивать наемников РФ на Донбассе
РосСМИ "взорвал" призыв убивать наемников РФ на Донбассе
РосСМИ "взорвал" призыв убивать наемников РФ на Донбассе
РосСМИ "взорвал" призыв убивать наемников РФ на Донбассе

Данная фраза прозвучала во время словесной перепалки с экс-министром соцполитики Натальей Королевской. "Что означает вот этот ваш милитаристский путь?" – спросила она.

"Мы должны, как говорил Путин, "мочить их там в сортирах!" – ответил Голомша.

Наталья Королевская и Николай Голомша

Наталья Королевская и Николай Голомша

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший советник главы РФ Владимира Путина Андрей Илларионов заявил, что Украина вернет оккупированные Россией Донбасс и Крым, только если создаст мощные вооруженные силы и экономику, как это сделали Германия и Франция после двух мировых войн.

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Темы
Война на Донбассе российская пропаганда
Персона
Николай Голомша
Место
Украина
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Валевич Борис
Валевич Борис
Вонючие регионалы развязали войну - звали Путина на Донбасс, назначали народных губернаторов, а теперь вдруг хором захотели миру, провоцируют, а рашкины скотские сми воют передергивая инфо
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Усе вірно Голомша сказав. Якщо не ми їх, то вони - нас ((((.
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