Многострадальному лайнеру России придумали новое применение в Крыму

В России объявили, что с 24 декабря открывают продажу круизов на рейс лайнера "Князь Владимир" в непризнанную Абхазию через аннексированный Севастополь.

В частности, соответствующее заявление появилось в Facebook российского оператора "Черноморские круизы". Отмечается, что навигация начнется с 1 марта 2020 года

"На нашем сайте вы найдете расписание и прайс на рейсы по маршруту Сочи-Сухуми-Новороссийск-Севастополь-Сочи", – говорится в сообщении.

Лайнер "Князь Владимир" РБК

Напомним, что "Князь Владимир" отправился в первый рейс из российского Сочи в аннексированный Крым 11 июня 2017 года. Тогда компания-перевозчик не смогла продать и половины билетов. Изначально россияне планировали сделать круизную линию по маршруту Сочи-Крым-Стамбул, но эти планы отменили из-за отказа турецкой стороны принимать судно из оккупированного Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году "Князь Владимир" отменил первый в сезоне рейс из Сочи в аннексированный Крым, который должен был состояться 29 апреля, так как судно сломалось.

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