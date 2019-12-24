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24 декабря • обновлено в 11:49
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Многострадальному лайнеру России придумали новое применение в Крыму

1.6т
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В России объявили, что с 24 декабря открывают продажу круизов на рейс лайнера "Князь Владимир" в непризнанную Абхазию через аннексированный Севастополь.

В частности, соответствующее заявление появилось в Facebook российского оператора "Черноморские круизы". Отмечается, что навигация начнется с 1 марта 2020 года

"На нашем сайте вы найдете расписание и прайс на рейсы по маршруту Сочи-Сухуми-Новороссийск-Севастополь-Сочи", – говорится в сообщении.

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Лайнер "Князь Владимир"

Лайнер "Князь Владимир"

РБК

Напомним, что "Князь Владимир" отправился в первый рейс из российского Сочи в аннексированный Крым 11 июня 2017 года. Тогда компания-перевозчик не смогла продать и половины билетов. Изначально россияне планировали сделать круизную линию по маршруту Сочи-Крым-Стамбул, но эти планы отменили из-за отказа турецкой стороны принимать судно из оккупированного Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году "Князь Владимир" отменил первый в сезоне рейс из Сочи в аннексированный Крым, который должен был состояться 29 апреля, так как судно сломалось.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Надо открыть на морвокзале кабинет нотариуса))) Завещание оформить перед круизом, порешать с недвижимостью. Я ни на что не намекаю. Лайнер отличный, практически новый. Построен во Франции, в Нанте, в 1971 году )))
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Коксовый Лаврушка
Коксовый Лаврушка
Лоханка для для вяликих лохов.
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фил филька
фил филька
Коксовый Лаврушка, ну давай чужой писькой похвались коль у самого мизерная))
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