Главная
УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Многомиллионый иск: Трамп пригрозил "сдать" Клинтон

Читать новость на украинском

Президент США Дональд Трамп пригрозил ответными действиями в связи с иском, поданным Демократической партией в отношении его предвыборного штаба.

Глава Белого дома в Twitter заявил, что это "может быть хорошей новостью", назвав демократов "обструкционистами".

"Мы теперь ответим относительно серверов Национального комитета Демократической партии, которые они отказались передать ФБР, относительно серверов Дебби Вассерман-Шульц и документов, которые были у таинственного человека из Пакистана, и электронных писем Клинтон", – написал он.

Новости
"Беспрецедентно": полицию в США готовят к массовым беспорядкам из-за Трампа

Как сообщал "Обозреватель", 20 апреля Комитет Демократической партии США подал многомиллионный иск в федеральный окружной суд Манхэттена против правительства России, предвыборного штаба Дональда Трампа и организации WikiLeaks по делу о хакерских атаках с целью помочь действующему президенту США выиграть в гонке в 2016 году.

Читайте все новости по теме "Выборы в США" на Обозревателе.

Тема
Выборы в США
Персоны
Дональд ТрампХиллари Клинтон
Место
США
Поделиться в Facebook

Наши блоги