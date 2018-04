Многомиллионый иск: Трамп пригрозил "сдать" Клинтон

Президент США Дональд Трамп пригрозил ответными действиями в связи с иском, поданным Демократической партией в отношении его предвыборного штаба.

Глава Белого дома в Twitter заявил, что это "может быть хорошей новостью", назвав демократов "обструкционистами".

"Мы теперь ответим относительно серверов Национального комитета Демократической партии, которые они отказались передать ФБР, относительно серверов Дебби Вассерман-Шульц и документов, которые были у таинственного человека из Пакистана, и электронных писем Клинтон", – написал он.

Just heard the Campaign was sued by the Obstructionist Democrats. This can be good news in that we will now counter for the DNC Server that they refused to give to the FBI, the Debbie Wasserman Schultz Servers and Documents held by the Pakistani mystery man and Clinton Emails.