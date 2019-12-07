"Многое уже сделано": Лукашенко на встрече с Путиным сделал громкое заявление об интеграции

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в Сочи с главой РФ Владимиром Путиным.

В субботу, 7 декабря, Лукашенко перед переговорами публично признался, что в рамках интеграции с РФ "предстоит сделать еще много, но многое уже сделано".

Также он отметил интерес россиян к его визиту. "Я сейчас перед встречей посмотрел все каналы российские, почитал все российские телеграмм каналы. Все там задаются вопросом: что там Лукашенко? С чем он едет в Россию? Чего он приехал вообще?" – отметил он.

"Мы не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Равные условия, больше ничего не надо. Мы не просим дешевые газ и нефть. Мы готовы и по 200 долларов газ покупать, и нефть не по 63 доллара, но если наши предприятия покупают за такую цену, значит и конкуренты должны", – заявил Лукашенко.

Путин выразил надежду, что Москва и Минск продолжат работать над тем, чтобы "народы двух стран чувствовали близость в экономической и социальной сферах".

"Наши коллеги провели большую работу по анализу того, что сделано в рамках подписанного ранее договора о Союзном государстве. Поговорим о перспективах, в этом смысле эта встреча является знаковой", – заявил он.

Лукашенко и Путин РИА Новости

Лукашенко: Мы не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Равные условия, больше ничего не надо. Мы не просим дешевые газ и нефть. Мы готовы и по 200 долларов газ покупать, и нефть не по 63 доллара, но если наши предприятия покупают за такую цену, значит и конкуренты должны pic.twitter.com/OungWIHnyR — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 7, 2019

Лукашенко: Сейчас смотрел телевидение российское, перечитал телеграм-каналы, как модно сейчас. Все задаются вопросом: Лукашенко с чем едет, зачем он приехал вообще? pic.twitter.com/9dH80gPk78 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 7, 2019

"Наша встреча сегодня является знаковой": В "Бочаровом ручье" начались переговоры Путина и Лукашенко pic.twitter.com/DD7OgFWtHs — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 7, 2019

Как писал OBOZREVATEL, 7 декабря в Беларуси проходят масштабные акции протестов против интеграции с Россией. Люди вышли на центральную площадь Минска, заявив, что готовы сражаться за независимость государства от агрессора.

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