"Много проблем": Путин нелепо объяснил, зачем "ушел под воду"

Президент России Владимир Путин, который 27 июля погрузился на дно Финского залива, заявил, что спускается под воду и поднимается в небо, так как это помогает ему решать проблемы на земле.

Кроме того, это якобы позволяет ему лучше понять цену труда россиян, которые работают в подобных условиях, передает "РИА Новости".

"Делаю я это, потому что наши люди везде работают – и в воздухе, и под водой, и под землей.

Я считаю, что должен побывать там, где работают наши российские граждане, специалисты, посмотреть, как они это делают, чтобы лучше понять цену тому, чему многие из этих людей посвящают свою жизнь", – цитируют журналисты российского лидера.

Путин добавил, что на земле много проблем. "Чтобы их было поменьше, приходится и на высоту подниматься, и под воду опускаться", – заключил он.

Напомним, в день масштабных протестных акций в Москве президент РФ совершил на батискафе погружение на дно Финского залива, где осмотрел затонувшую во время Второй мировой войны подлодку Щ-308 "Семга".

Погружение Путина Газета.Ру

Как писал OBOZREVATEL:

27 июля в Москве начался митинг с требованием регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

По состоянию на 16:00 субботы по разным данным полиция задержала от 295 до 389 человек.

Силовики очень жестко оттесняли протестующих. Людей толкали и били дубинками, заламывали руки, елозили лицом по асфальту.

Президент РФ Владимир Путин пока никак не отреагировал на происходящее.

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