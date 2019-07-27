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"Много проблем": Путин нелепо объяснил, зачем "ушел под воду"

4.4т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин, который 27 июля погрузился на дно Финского залива, заявил, что спускается под воду и поднимается в небо, так как это помогает ему решать проблемы на земле.

Кроме того, это якобы позволяет ему лучше понять цену труда россиян, которые работают в подобных условиях, передает "РИА Новости".

"Делаю я это, потому что наши люди везде работают – и в воздухе, и под водой, и под землей.

Я считаю, что должен побывать там, где работают наши российские граждане, специалисты, посмотреть, как они это делают, чтобы лучше понять цену тому, чему многие из этих людей посвящают свою жизнь", – цитируют журналисты российского лидера.

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Путин добавил, что на земле много проблем. "Чтобы их было поменьше, приходится и на высоту подниматься, и под воду опускаться", – заключил он.

Напомним, в день масштабных протестных акций в Москве президент РФ совершил на батискафе погружение на дно Финского залива, где осмотрел затонувшую во время Второй мировой войны подлодку Щ-308 "Семга".

Погружение Путина

Погружение Путина

Газета.Ру

Как писал OBOZREVATEL:

  • 27 июля в Москве начался митинг с требованием регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

  • По состоянию на 16:00 субботы по разным данным полиция задержала от 295 до 389 человек.

  • Силовики очень жестко оттесняли протестующих. Людей толкали и били дубинками, заламывали руки, елозили лицом по асфальту.

  • Президент РФ Владимир Путин пока никак не отреагировал на происходящее.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Самый главный клоун России. Печалька...
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Лучше бы под землю спустился, это точно помогло бы решить многие проблемы и на небе, и под водой и самое главное - на той самой земле !
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
На Донбас сбегай глянь как там живут . а так похож ой как похож у нас янык тоже деру дал ))))
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Сало Уронили
Сало Уронили
Марченко Виталий, чертиль-донбасс. донецкий бассейн
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