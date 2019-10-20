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20 октября • обновлено в 10:51
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"Мне нравятся русские": Трамп сделал неожиданное признание

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Президент США Дональд Трамп признался, что ему "нравятся русские люди".

Об этом он заявил в ответ на обвинения экс-кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон в связях с Россией.

В своем Twitter Трамп заявил, что Клинтон "сошла с ума", и напомнил, что она ранее называла российскими агентами влияния конгрессмена Тулси Габбард и экс-кандидата на пост президента от Партии зеленых Джилл Стайн.

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"Как все слышали, меня тоже называли большим любителем России. Действительно, мне нравятся русские люди. Мне нравятся все люди!" - написал Трамп.

"Мне нравятся русские": Трамп сделал неожиданное признание

ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп может пригласить главу России Владимира Путина на следующий саммит G7 как отдельного гостя, а вскоре вернуть Москву в "Большую восьмерку".

Ранее западные СМИ обнародовали скандальное заявление президента США Дональда Трампа, который признался, что его не беспокоит возможное вмешательство РФ в президентские выборы, поскольку Соединенные Штаты "делали тоже самое в других странах".

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
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