"Мне нравятся русские": Трамп сделал неожиданное признание

Президент США Дональд Трамп признался, что ему "нравятся русские люди".

Об этом он заявил в ответ на обвинения экс-кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон в связях с Россией.

В своем Twitter Трамп заявил, что Клинтон "сошла с ума", и напомнил, что она ранее называла российскими агентами влияния конгрессмена Тулси Габбард и экс-кандидата на пост президента от Партии зеленых Джилл Стайн.

"Как все слышали, меня тоже называли большим любителем России. Действительно, мне нравятся русские люди. Мне нравятся все люди!" - написал Трамп.

So now Crooked Hillary is at it again! She is calling Congresswoman Tulsi Gabbard “a Russian favorite,” and Jill Stein “a Russian asset.” As you may have heard, I was called a big Russia lover also (actually, I do like Russian people. I like all people!). Hillary’s gone Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 октября 2019 г.

ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп может пригласить главу России Владимира Путина на следующий саммит G7 как отдельного гостя, а вскоре вернуть Москву в "Большую восьмерку".

Ранее западные СМИ обнародовали скандальное заявление президента США Дональда Трампа, который признался, что его не беспокоит возможное вмешательство РФ в президентские выборы, поскольку Соединенные Штаты "делали тоже самое в других странах".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся