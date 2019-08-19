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"Мне неудобно, но..." Путин ткнул носом Макрона из-за массовых протестов в Москве

4.4т Читать материал на украинском

Глава РФ Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве в преддверии местных выборов.

Массовые задержания и жесткие избиения россиян Путин обсудил во время встречи с президентом Франции Эммануелем Макроном в Марселе в понедельник, 19 августа.

Путин лицемерно заявил, что "граждане имеют право на мирные протесты, а власти должны реализовывать это право", но "никто не может нарушать закон и доводить до столкновений с властями".

При этом глава РФ быстро перевел внимание на протесты "желтых жилетов" во Франции, которые начались еще в ноябре минувшего года против повышения цен на топливо. Путин упрекнул Макрона в том, что в результате беспорядков погибли 11 человек.

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"Ну, как мы знаем, не только в России происходят события подобного рода. Я в гостях и мне неудобно об этом говорить, но вынужден, поскольку вы задаете такие вопросы.

Мы все знаем события, связанные с так называемыми "желтыми жилетами", в ходе которых, по нашим подсчетам, погибло 11 человек. 2,5 тысячи получили ранения, 2 тысячи полицейских – в том числе. Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице и будем делать все, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона", - заявил Путин.

Путин и Макрон

Путин и Макрон

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Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече с Путиным Макрон неожиданно "прогнулся", назвав Россию "великой державой", с которой ЕС должен "реанимировать" отношения.

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Тема
Протесты в России
Персоны
Владимир Путин Эммануэль Макрон
Место
Франция Марсель
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
В мокше-ГУЛАГе нары «с подогревом» Фуфайки по баракам вертухаи раздают. Баланды вволю. Но попробуй из барака вправо-влево: Стреляют в спину иль прикладом в темя бьют.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Меня прикалывают ватники, рос-сми и рос-чиновники. Чуть что ,сразу переводят стрелки на других. А вот в Европе, а вот в Америке.
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Mega Death
Mega Death
Ххлы уже слышат журчание потока воды со сливного бачка , который смооет их в унитаз.....за ненадобностью. В Европе понимают, что бизнес с Россией, хоть и непрост, но это лучше , чем иметь дело с украинскими попрошайкам)))
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