МКС срочно спасли от столкновения с неизвестным мусором – NASA

Карина Бондаренко Мир 07:56, 23.09.2020

Международная космическая станция 22 сентября совершила маневр, чтобы избежать столкновения с неизвестным космическим мусором.

Из-за позднего уведомления о возможном сближении астронавты по правилам перебрались в российский сегмент станции, сообщили на сайте NASA.

Обломки могли пролететь на расстоянии 1,39 км от станции. С помощью маневра орбиту МКС подняли, и пересечения с траекторией движения мусора удалось избежать. Отмечается, что экипажу не угрожала опасность.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в NASA обнаружили на планете Юпитер гигантский шторм, который по своим размерам может поглотить Землю. Фото необычного явления сделал космический телескоп "Хаббл".

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Мир

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