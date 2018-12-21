Митрополит Латвии оказался агентом КГБ: рассекречены архивные данные

Национальный архив Латвии опубликовал засекреченные документы КГБ Латвийской ССР. В открытый доступ попали документы информаторов спецслужбы.

Так, блогер Рустем Адагамов обнародовал в своем Twitter карточку митрополита Рижского и всея Латвии Александра. Он же Александр Иванович Кудряшов, был завербован в 1982 году сотрудником КГБ Александром Ищенко, который присвоил агенту псевдоним "Читатель".

Митрополит Латвии Александр

Также выложены данные агента КГБ "Анатолия" - сотрудника отдела внешних церковных связей Московского патриархата, доктора теологии, протоиерея Миролюбова. Завербован в 1981 году.

Протоиерей Миролюбов

Как сообщает Kompromat.lv, именно своему куратору митрополит Александр поручил управлять реституционной собственностью. Бывший уполномоченный по делам религий при Совете министров, экс-подполковник КГБ Александр Ищенко для этой цели создал две коммерческие организации.

"В 1996 году Александр Кудряшов от имени Синода выдал организации Александра Ищенко доверенность № 98, в которой уполномочил управлять и получать доход с жилых домов с хозяйственными постройками, находящихся по адресу: Рига, ул. Пилс, 14, и Маза Пилс, 11, принадлежащих Латвийской Православной церкви", - говорится в сообщении.

На засекреченные архивные данные уже появилась реакция в сети. "Тут в Латвии ко дню рождения ЧК подарок сделали. Открыли архивы КГБ. И вот Леонид Якобсон сидит в Риге и читает, читает... Алесандр Иванович Кудряшов - это митрополит Рижский и всея Латвии Александр. Действующий, да. К вопросу, зачем нам поместная церковь", - написал в своем Telegram-канале журналист Аркадий Бабченко.

В свою очередь в РПЦ отказались комментировать данные о службе митрополита Рижского в КГБ.

"Мы это не комментируем", — заявил радиостанции "Говорит Москва" зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе.

Предстоятель Латвийской православной церкви, митрополит Рижский и вся Латвии Александр (Кудряшов) — агент КГБ. Был завербован в 1982 году сразу после получения сана священника.



Уверен, нас ждет еще много открытий в связи с публикацией властями Латвии данных из архивов КГБ. pic.twitter.com/ZOYxvjxKNC — Рустем Адагамов (@adagamov) 21 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее контрразведчики разоблачили механизм спецслужб России по "внедрению" в Украину своих агентов под видом псевдоцерковников.