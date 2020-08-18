Людей на митинги за Лукашенко свозили автобусами и учили правильным кричалкам. Видео
В Беларуси сняли на видео, как людей в автобусе, едущих на провластный митинг 18 августа, обучают "правильным" кричалкам.
Соответствующим роликом поделился YouTube-канал "TUT.BY. Политика" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
На кадрах видно, что автобус заполнен людьми, часть из которых держит в руках зеленые и красные воздушные шары (цвета белорусского государственного флага).
В проходе стоит женщина в белой футболке с телефоном в руках, которая озвучивает лозунги, поддерживающие Александра Лукашенко. Пассажиры повторяют эти фразы:
"Батька вперед, с тобою народ!" "Батька! Родина! Беларусь!" "Беларусь это мы!" "Пока мы едины, ми непобедимы" "За Беларусь" и др.
Предлагаем посмотреть фото из митинга в Могилеве, который собрали на поддержку режима Лукашенко:
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в мощном видеообращении сотрудник Пограничной службы Беларуси, капитан Александр Васько публично осудил жесткие разгоны протестующих.