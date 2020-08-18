Людей на митинги за Лукашенко свозили автобусами и учили правильным кричалкам. Видео

Дарья Дурова Мир 00:29, 19.08.2020

В Беларуси сняли на видео, как людей в автобусе, едущих на провластный митинг 18 августа, обучают "правильным" кричалкам.

Соответствующим роликом поделился YouTube-канал "TUT.BY. Политика" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

На кадрах видно, что автобус заполнен людьми, часть из которых держит в руках зеленые и красные воздушные шары (цвета белорусского государственного флага).

В проходе стоит женщина в белой футболке с телефоном в руках, которая озвучивает лозунги, поддерживающие Александра Лукашенко. Пассажиры повторяют эти фразы:

"Батька вперед, с тобою народ!" "Батька! Родина! Беларусь!" "Беларусь это мы!" "Пока мы едины, ми непобедимы" "За Беларусь" и др.

Предлагаем посмотреть фото из митинга в Могилеве, который собрали на поддержку режима Лукашенко:

Акция прошла в Могилеве.
news.tut.by
Люди стояли с одинаковыми плакатами и флагами.
news.tut.by
Некоторые – в одинаковых футболках.
news.tut.by
Участники акции собрались на площади Ленина.
news.tut.by
После митинга люди разделились на небольшие группки и отправились к автобусам, которые были припаркованы за зданием облисполкома и на автовокзале.
news.tut.by
Автобусы, которые привезли митингующих.
news.tut.by
Люди держали в руках воздушные шарики.
news.tut.by

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в мощном видеообращении сотрудник Пограничной службы Беларуси, капитан Александр Васько публично осудил жесткие разгоны протестующих.

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Мир

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