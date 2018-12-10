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Мишень уничтожена: СМИ сообщили о мощном ударе Израиля по Дамаску

6.1тЧитать материал на украинском

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по мишени на территории международного аэропорта в Дамаске (Сирия).

Как пишет The Jerusalem Post, целью стал некий груз, доставленный в Сирию на борту иранского самолета. В результате часть его была повреждена.

При этом Израиль не сделал пока официального подтверждения.

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Аэропорт в Дамаске

Аэропорт в Дамаске

CNN

Ранее сирийские СМИ сообщали, что системы ПВО Сирии в воскресенье вечером открыли огонь по мишеням недалеко от Дамаска.

Аэропорт в Дамаске

Аэропорт в Дамаске

The Jerusalem Post

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правительственные войска Сирии при поддержке армии России якобы уничтожили более 270 боевиков террористической группировки "Исламское государство" в провинции Эс-Сувейда на юге страны.

Место
Израиль
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Колобов Макс
Колобов Макс
Лапти, везите С100500! 😂😂😂😂
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andrei andrei
andrei andrei
А мишень была с кругами? Как в тире?:-)))
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Очередное враньё никем неподтверждённое))))После поставки в Сирию С300 евреи там перестали летать...вооще
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Мытаместь Ихтамнетов
Мытаместь Ихтамнетов
Andreevski Andrey, Ха! Так ничё и не было! Хохлов кормить надо, вот Обсос и подкармливает! https://iz.ru/821893/2018-12-10/siriiskie-smi-oprovergli-informatciiu-ob-atake-na-aeroport-damaska?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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