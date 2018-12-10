Мишень уничтожена: СМИ сообщили о мощном ударе Израиля по Дамаску

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по мишени на территории международного аэропорта в Дамаске (Сирия).

Как пишет The Jerusalem Post, целью стал некий груз, доставленный в Сирию на борту иранского самолета. В результате часть его была повреждена.

При этом Израиль не сделал пока официального подтверждения.

Аэропорт в Дамаске CNN

Ранее сирийские СМИ сообщали, что системы ПВО Сирии в воскресенье вечером открыли огонь по мишеням недалеко от Дамаска.

Аэропорт в Дамаске The Jerusalem Post

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правительственные войска Сирии при поддержке армии России якобы уничтожили более 270 боевиков террористической группировки "Исламское государство" в провинции Эс-Сувейда на юге страны.