Миру предрекли стремительное вымирание: десятки стран потеряют до 50% жителей

Численность населения планеты в течение следующих 45 лет значительно сократится, что повлечет за собой "революцию в истории человеческой цивилизации", а также глубокие изменения в том, как люди живут.

В частности, мир изменит свои взгляды на миграцию и вынужден будет выбрать более либеральную политику в отношении нее. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, проведенного учеными из Института метрик и оценки здоровья (IHME) при Медицинской школе Университета Вашингтона, пишет The Lancet.

Так, если сейчас население Земли составляет примерно 7,8 миллиарда человек, то в течение следующих десятилетий, прогнозируют специалисты, оно будет расти и достигнет пика в 2064 году. Тогда человечество будет насчитывать до 9,7 млрд человек, однако затем сократится до 8,8 млрд к 2100 году

Количество жителей сокращаться в странах, где наблюдается старение населения и низкий уровень рождаемости

Также не менее 23 стран могут увидеть сокращение населения на 50%. Это касается, например, Японии, Таиланда, Италии, Испании, Португалии, Южной Кореи и других государств, где наблюдается старение населения и низкий уровень рождаемости. Прогнозируется, что такая же судьба ожидает и Китай – страна, которая ассоциируется с беспрепятственным ростом населения, должна сократиться с 1,4 млрд людей в 2017 году до 732 млн в 2100-м.

Отметим, что исследование было посвящено изучению того, как смертность, рождаемость и миграция повлияют на население планеты в ближайшие 80 лет. В нем ученые также объяснили, как война, стихийные бедствия и изменение климата могут повлиять на количество смертей в разных частях планеты.

Примерно 23 страны потеряют 50% жителей

"Мы увидим много радикальных сдвигов в геополитической власти и том, как миллиарды людей живут по всему миру. Одну из главных изменений внесут некоторые страны, которые испытывают резкое сокращение числа взрослых людей трудоспособного возраста, что, в свою очередь, может создать нагрузку для их экономики и повлиять на геополитический баланс сил в мире", – объясняют ученые.

По их словам, 21 век увидит революцию в истории человеческой цивилизации. Так, Африка и арабский мир будут определять будущее человечества, тогда как Европа и Азия ослабят свое влияние. Более того, к концу века мир якобы станет многополярным, а доминантными государствами будут Индия, Нигерия, Китай и США.

"Это будет действительно новый мир, к которому мы должны готовиться сегодня", – подчеркнул главный редактор The Lancet доктор Ричард Хортон.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным статистики и ООН, Украина находится в топ пять стран мира, где население сокращается быстрее всего – к 2050 году оно уменьшится еще на 20 процентов и будет насчитывать лишь примерно 29,8 миллиона человек.