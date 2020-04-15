Миру предрекли четыре волны коронавируса COVID-19

Америка и Европа могут столкнуться с четырьмя волнами коронавируса, если в африканских странах ситуация с COVID-19 выйдет из-под контроля.

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Такое предположение высказал директор Центра общественного здравоохранения и прав человека Всемирных организаций здравоохранения профессор Лоуренс Гостин в эфире программы BBC Radio 4 Today. По его словам "COVID-19 может пройти через Африку к югу от Сахары и, возможно, индийский субконтинент, как лавина".

"Даже если бы Соединенные Штаты и Европа взяли контроль над пандемией коронавируса, но если он выйдет из-под контроля в других странах, то заболевание обязательно вернется, поскольку все в мире взаимосвязано", – отметил профессор.

Комментируя решение Дональда Трампа заморозить финансирование ВОЗ, профессор предсказал, что этот шаг может иметь "разрушительные последствия в глобальном масштабе".

"Глубоко беспокоит и тревожит факт того, что в разгар пандемии раз в столетие, когда десятки тысяч людей умирают по всему миру, фактически вывести финансирование или, по крайней мере, ограничить финансирование Всемирной организации здравоохранения", – отметил он.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостанавливают финансирование ВОЗ. Трамп пояснил, что "огромное количество времени" было потеряно из-за медлительности ВОЗ, а также из-за "прикрытия вспышки коронавируса в Китае".

"Реальность такова, что ВОЗ не смогла своевременно получать, проверять и обмениваться информацией. ВОЗ не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность", – сказал Трамп.

Отметим, за вторник, 14 апреля, в США зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса – 2129. Это самый высокий суточный прирост смертности в стране с начала пандемии. В целом количество случаев COVID-19 в Соединенных Штатах, по состоянию на утро среды, 15 апреля, уже больше 614 тысяч. Зафиксировано более 25 тысяч новых больных.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России был побит антирекорд по количеству зараженных – за сутки коронавирус обнаружили более чем у 2,7 тысяч человек.

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