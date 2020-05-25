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25 мая • обновлено в 20:38
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Миру грозит второй пик COVID-19: в ВОЗ выступили с предупреждением

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Сейчас мир находится в середине первой волны COVID-19, во время которой может произойти второй пик заболеваемости.

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Он может возникнуть как во время второй волны заболеваемости, так и во время первой, заявил на брифинге 25 мая директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан, трансляция которого велась на странице организации в Twitter.

Майкл Райан

Майкл Райан

"Когда мы говорим о второй волне заболевания в классическом понимании, то мы всегда имеем в виду, что у нас есть первая волна, кривая которой сама снижается, а затем, через несколько месяцев, начинается новая волна заболевания", – пояснил он.

Райан уточнил, что это может произойти в отдельных странах, но в глобальном масштабе первая волна еще не завершилась, поэтому может произойти новый пик заболеваемости.

"Мы можем получить второй пик в этой волне. Это случалось уже с другими пандемиями, так было в 1919 году с "испанкой" (пандемия испанского гриппа). Так что мы можем получить второй пик, не обязательно вторую волну", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, новым эпицентром пандемии COVID-19 стали страны Южной Америки. Больше всего заражений было зафиксировано в Бразилии.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Швейцария Женева
Тег
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
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