Мировые лидеры отреагировали на разгон протестующих в Беларуси: первые заявления

Президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа отреагировали на разгон протестующих в Минске. Мировые лидеры призвали Беларусь отказаться от насилия после проведения президентских выборов и приступить к диалогу.

Соответствующие заявления опубликовали на сайтах глав государств. Белорусские власти призвали полностью признать и соблюдать демократические стандарты.

"Мы призываем воздерживаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданина, включая права национальных меньшинств и свободу слова. Мы считаем, что диалог – всегда лучший метод продвижения социального развития, обсуждения реформ и политики", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL ранее, во время протестов в столице Беларуси Минске после президентских выборов сотрудники ОМОНа жестоко избили парня с девушкой, которые просто сидели на лавочке. Происшествие попало на видео.